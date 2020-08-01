Политика
News.ruЛукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек
Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Молодцы, что выяснили, что это первая группа.
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Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт
Евро-футбол.ру 14:12
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Экономика
Падение рубля: эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Эксперты посоветовали россиянам вкладывать стремительно обесценивающиеся рубли в здоровье и возможности для выживания.
Рамблер вчера в 12:32
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Политика
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
Известия 13:53
Автоспорт
Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании
Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru 14:38
Футбол
Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ
Sports.ru 11:28
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Общество
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Диетолог Чигия сообщила о пользе мяса и рыбы в рационе питания
Экономика сегодня 12:05
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
РИА Новости 12:15
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net 11:57
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49