Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Молодцы, что выяснили, что это первая группа.

Лукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек

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