Политика

News.ruNews.ruЛукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек

Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Молодцы, что выяснили, что это первая группа.
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Лукашенко обвинил Россию в переброске 200 наемников

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Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
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В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
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В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
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