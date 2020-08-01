Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЛукашенко назвал задержанных россиян «только первой группой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, подготовленных для заброски в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.
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Лукашенко рассказал, что в Белоруссию планировали перебросить 200 бойцов

Москва 24вчера в 13:37

Лукашенко заявил, что задержанные россияне были первыми из целой группы

Телеканал 360°вчера в 13:34

Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

Московский Комсомолецвчера в 13:04

Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»

Взгляд.рувчера в 13:13

В Белоруссии посчитали задержанных «российских боевиков» только первой группой

Lenta.ruвчера в 13:10

Лукашенко: задержанных в Белоруссии россиян забросили первыми из 180-200 человек

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Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»

REGNUMвчера в 13:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
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Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
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Здоровье

Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа вчера в 03:52
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Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Известия вчера в 22:51
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Кино

Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon

Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 31 июля в 10:33
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
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Космос

Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись

Вечерняя Москва вчера в 13:08
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Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный вчера в 07:49
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
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Общество

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
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Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM вчера в 15:38
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:39
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Общество

Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа.
News.ru вчера в 20:23
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Гаджеты

Большинство российских Huawei получат обновление EMUI 10.1 в августе

Серия смартфонов Huawei в Европе уже обновилась. Модели Mate и Honor также получили новую прошивку EMUI 10.1.
NewInform вчера в 13:25
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Политика

Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
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Общество

Россиян предостерегли от покупки готового фарша

Историк кулинарии Антон Прокофьев рекомендовал не покупать готовый фарш, так как нельзя определить его точный состав, и в фарше может оказаться мало мяса, но при этом много жира и хрящей.
Известия 02:50
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Технологии

Sony PlayStation 5 Pro и PlayStation 6 может получить сразу несколько GPU. Такой патент у Sony уже есть

Игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок уже через несколько месяцев.
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Футбол

Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии

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Общество

Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
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Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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Наука

Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

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Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59
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Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости 31 июля в 09:37
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