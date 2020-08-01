Политика
Общественная служба новостейЛукашенко назвал задержанных россиян «только первой группой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, подготовленных для заброски в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.
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Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
Московский Комсомолецвчера в 13:04
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Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
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Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
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NewInform 31 июля в 10:33
Политика
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Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись
Вечерняя Москва вчера в 13:08
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Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный вчера в 07:49
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Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
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Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
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«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество
Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа
Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа.
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Серия смартфонов Huawei в Европе уже обновилась. Модели Mate и Honor также получили новую прошивку EMUI 10.1.
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Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
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Историк кулинарии Антон Прокофьев рекомендовал не покупать готовый фарш, так как нельзя определить его точный состав, и в фарше может оказаться мало мяса, но при этом много жира и хрящей.
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Игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок уже через несколько месяцев.
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
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