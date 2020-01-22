Политика
Газета.RuЛукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ. Он воспринимается как пророссийский политик, даже при всех "но", а также как строитель стабильной развивающейся экономики. Однако молодежь считает "батьку" политическим анахронизмом.
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с чего всё началось
Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.Известиявчера в 16:01
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СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян
Московский Комсомолецвчера в 23:11
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Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова Генеральным прокурором России.
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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
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Матыцин назначен министром спорта России
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Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
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Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
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Кардиолог объяснил признаки возможного отрыва тромба
Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможного отрыва тромба у молодых людей, сообщает "Взгляд.ру".
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16-летний полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Флот дирижаблей предлагают создать для космодрома Восточный
В России хотят создать флот из десяти дирижаблей для космодрома Восточный в Амурской области.
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Авто
Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
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Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности
Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть основных признаков дефицита цинка в организме человека, которые негативно отражаются на его внешности.
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ДНК смогла извлечь корень из 900
Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
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Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
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Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии
В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
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В МИД Финляндии предупредили о возможных задержках выдачи виз
МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
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В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Политика
ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении
Фракция ЛДПР поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению, сказал вице-спикер Госдуму от ЛДПР Игорь Лебедев.