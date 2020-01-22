Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ. Он воспринимается как пророссийский политик, даже при всех "но", а также как строитель стабильной развивающейся экономики. Однако молодежь считает "батьку" политическим анахронизмом.
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с чего всё началось

«Задача нового правительства — добиться перемен не на словах»

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.
Известиявчера в 16:01

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Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

РБК00:27

Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Российская газета00:00

Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян

РИА Новостивчера в 21:32

Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Lenta.ruвчера в 22:57

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного иностранного политика в России

URA.Ruвчера в 22:27

СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

Известиявчера в 19:41
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Общество

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
РИА Новости 03:59
Политика

Объявлен полный состав нового правительства России

Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 01:23
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Путин подписал указ о назначении Краснова Генпрокурором РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова Генеральным прокурором России.
Народные новости 04:14
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Спорт

Матыцин назначен министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.
News.ru вчера в 12:17
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Политика

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Здоровье

Кардиолог объяснил признаки возможного отрыва тромба

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможного отрыва тромба у молодых людей, сообщает "Взгляд.ру".
Газета Metro 04:39
Футбол

16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в «МЮ»

16-летний полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 04:13
Космос

Флот дирижаблей предлагают создать для космодрома Восточный

В России хотят создать флот из десяти дирижаблей для космодрома Восточный в Амурской области.
EastRussia 00:05
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
Авто

Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Rusargument 04:37
Политика

Матвиенко оценила состав нового правительства

РБК 03:25
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Здоровье

Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности

Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть основных признаков дефицита цинка в организме человека, которые негативно отражаются на его внешности.
Ugpressa.ru вчера в 03:39
Наука

ДНК смогла извлечь корень из 900

Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Anonsens вчера в 09:57
Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Sportbox.RU вчера в 11:01
Гаджеты

Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии

В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
OAnews вчера в 11:10
Общество

В МИД Финляндии предупредили о возможных задержках выдачи виз

МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Москва 24 вчера в 09:20
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Политика

ЛДПР поддержит проект о поправке к Конституции в первом чтении

Фракция ЛДПР поддержит законопроект о поправке к конституции в первом чтении, но предложит свои поправки ко второму чтению, сказал вице-спикер Госдуму от ЛДПР Игорь Лебедев.
РИА Новости вчера в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
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