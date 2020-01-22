Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян. По его словам, это президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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с чего всё началось

«Задача нового правительства — добиться перемен не на словах»

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.
Известиявчера в 16:01

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Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

РБК00:27

Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Российская газета00:00

Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Lenta.ruвчера в 22:57

СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного иностранного политика в России

URA.Ruвчера в 22:27

Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян

РИА Новостивчера в 21:32

Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

Известиявчера в 19:41
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Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Финансы

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:45
Политика

Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

Политсовет 04:59
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Футбол

Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Российская газета 06:07
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Политика

Объявлен состав нового правительства

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
РИА Новости вчера в 13:09
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 06:08
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Армия и оружие

Командира иранского ополчения «Басидж» убили на юго-западе страны

Командир иранского народного ополчения «Басидж» был убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны.
Взгляд.ру 03:05
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Футбол

«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Чемпионат 02:30
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Гаджеты

Huawei объявила о старте продаж нового Y6s

АБН 03:16
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:05
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Шоу-бизнес

София Ротару выступила на юбилее жены российского олигарха

Накануне Ротару выступила на юбилее супруги российского олигарха Самвела Карапетяна, который является владельцем группы компаний «Ташир».
Bimru.ru 05:23
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж

По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
iReactor вчера в 11:51
Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 00:25
Экономика

Ведущие банки России снижают ставки по вкладам

Причину снижения ставок эксперты связывают с политикой Банка России, который снижает ключевую ставку.
Smolnarod.ru 02:58
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Общество

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Экономика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК вчера в 18:50
Здоровье

В Курской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В целом по области по итогам прошедшей недели заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась на неэпидемическом уровне.
Друг для друга (Курск) вчера в 09:14
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru вчера в 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
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