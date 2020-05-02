с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Общество Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. 1,2K

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 206

Общество Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 238

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 71

Единоборства Тони Джонсон поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Исмаиловым Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, выразил мнение, что Александра Емельяненко не ждёт лёгкая прогулка в битве с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба". 1

Общество Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.

Происшествия В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области. 6

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 525

Общество Свердловский губернатор объяснил, где нужно носить маски Напомним, с 1 мая в Свердловской области введен масочный режим в местах скопления людей и общественном транспорте. 62

Общество В Вольском районе закрыты на карантин два села В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе. 3

Путешествия Россиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств. 538