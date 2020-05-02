Коронавирус
RT на русскомЛукашенко не делал тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
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с чего всё началось
«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».Известия13:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
ГЛАС.RU вчера в 09:44
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Единоборства
Тони Джонсон поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Исмаиловым
Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, выразил мнение, что Александра Емельяненко не ждёт лёгкая прогулка в битве с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
RT на русском 13:05
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Политика
Назарбаев уволил свою дочь: борьба казахских элит только начинается
Дочь первого президента Казахстана по-прежнему обладает серьезной поддержкой и политическим весом.
REGNUM 11:15
Происшествия
В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии
Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
РИА Новости 04:10
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Свердловский губернатор объяснил, где нужно носить маски
Напомним, с 1 мая в Свердловской области введен масочный режим в местах скопления людей и общественном транспорте.
ИА Красная Весна 13:33
Игры
В The Elder Scrolls Online появится официальная русская локализация
ИА Красная Весна 13:39
Технологии
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Шоу-бизнес
Басков показал, каким поросёночком он был в детстве
SM News вчера в 15:18
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
Общество
В Вольском районе закрыты на карантин два села
В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Путешествия
Россиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей
По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств.
RuNews24.ru 12:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59