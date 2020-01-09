Энергетика
ГЛАС.RUЛукашенко не договорился с Россией по нефти
Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ для Белоруссии
Интерфаксвчера в 10:09
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
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