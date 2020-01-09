Энергетика

Невские НовостиНевские НовостиЛукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

Президент Белоруссии решил отказаться от поставок нефти, пока Россия не снизит цену. В противном случае Лукашенко будет искать нефть в другом месте. Но несмотря на сложность переговоров с Кремлем, белорусский лидер заявил, что россияне относятся к белорусам с особым уважением и трепетом.
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Белоруссия и Россия: цена нефти и цена союза

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Газета.Ru09 января в 13:43

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой

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Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

RT на русском09 января в 10:18

Лукашенко не согласен с ценами на нефть и газ из России

Коммерсантъ09 января в 10:20

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

РБК09 января в 10:01
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:19, Ашберн

От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге

КП - Беларусьвчера в 07:06
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
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Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
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Программа «Сам себе режиссер» закрывается после 28 лет в эфире

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Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
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СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

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