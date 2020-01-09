Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Биатлон
Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе
Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи для Сирии на полгода.
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Происшествия
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде
Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Армия и оружие
Корабли и ракеты у берегов Крыма: Путин лично наблюдал за учениями
С борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" президент России, верховный главнокомандующий российскими войсками Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдали за совместными учениями Черноморского и Северного флотов в Черном море.
Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть плавленый сыр
«Вечерняя Москва» решила выяснить у диетолога Елены Соломатиной, чем полезен и вреден плавленый сыр и кому его противопоказано употреблять в пищу.
Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Общество
Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки
Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки.
Политика
В США не собираются обсуждать с Ираком вывод войск
Представители США не намерены даже обсуждать с Ираком возможность вывода войск.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Политика
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Культура
Стриптизерша захотела отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Женщина требует компенсации в размере не менее 40 миллионов долларов, что в два раза превышает бюджет фильма.
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика