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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Лукашенко не исключает организацию досрочных выборов в Белоруссии

Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после проведения конституционной реформы. Возможность этого не исключил действующий президент страны Александр Лукашенко. Тележурналист Бабаян передал слова Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Lenta.ruвчера в 07:52
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБКвчера в 07:48
Газета.Ru

Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

Газета.Ruвчера в 07:25
Телеканал 360°

Белорусская оппозиция потребовала новые выборы президента без участия Лукашенко

Телеканал 360°вчера в 10:08
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правдавчера в 07:13
РИА Новости

Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко

РИА Новостивчера в 09:12
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

КП - Беларусьвчера в 08:50

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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