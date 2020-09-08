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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Лукашенко не исключает организацию досрочных выборов в Белоруссии

Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после проведения конституционной реформы. Возможность этого не исключил действующий президент страны Александр Лукашенко. Тележурналист Бабаян передал слова Лукашенко.В источнике
Александр Лукашенко
Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
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ТАСС

Команда Тихановской не примет реформу конституции и перевыборы от Лукашенко

ТАСС12:42
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБК07:48
РИА Новости

Пресс-секретарь Тихановской: досрочных выборов при Лукашенко не будет

РИА Новости07:42
Телеканал 360°

Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов

Телеканал 360°07:22
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфакс07:17
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правда07:13
Газета.Ru

Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

Газета.Ru07:25
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