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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Лукашенко не исключает организацию досрочных выборов в Белоруссии

Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после проведения конституционной реформы. Возможность этого не исключил действующий президент страны Александр Лукашенко. Тележурналист Бабаян передал слова Лукашенко.В источнике
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Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
ТАСС

Команда Тихановской не примет реформу конституции и перевыборы от Лукашенко

ТАССвчера в 12:42
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБКвчера в 07:48
Телеканал 360°

Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов

Телеканал 360°вчера в 07:22
News.ru

Команда Тихановской не примет новые выборы, организованные Лукашенко

News.ruвчера в 13:48
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правдавчера в 07:13
РИА Новости

Пресс-секретарь Тихановской: досрочных выборов при Лукашенко не будет

РИА Новостивчера в 07:42
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

КП - Беларусьвчера в 08:50

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Сотрудникам телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама впервые в истории повезло увидеть, как на просторах Вселенной происходит зарождение планеты у тройной звездной системы GW Ориона.
Актуальные Новости6 сентября в 08:33
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Время МСКвчера в 11:00
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Интерфаксвчера в 10:32
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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