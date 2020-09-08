Лукашенко не исключает организацию досрочных выборов в Белоруссии
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Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после проведения конституционной реформы. Возможность этого не исключил действующий президент страны Александр Лукашенко. Тележурналист Бабаян передал слова Лукашенко.В источнике
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«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы
Комсомольская правдавчера в 07:13