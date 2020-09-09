Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские.В источнике
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