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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

РБК08:05
Известия

Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов президента

Известия05:29
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что за него проголосовали не меньше белорусов, чем раньше

Телеканал 360°06:15
ТАСС

Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

ТАСС08:08
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Газета.Ru05:26
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новости05:31
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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В Тюменской области проверят «захват заложников» на уроке

Ранее о необычном уроке рассказали с возмущением родители школьников в соцсети: по их словам в класс неожиданно вошли "террористы" (переодетые старшеклассники), которые грубо вели себя с детьми, запугивали их.
Российская газета07:23
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51