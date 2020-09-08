Александр Лукашенко не исключил досрочные выборы президента Белоруссии
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После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, было вновь объявлено об очередной победе Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.В источнике
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