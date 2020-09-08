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Новые Известия
Новые Известия

Александр Лукашенко не исключил досрочные выборы президента Белоруссии

После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, было вновь объявлено об очередной победе Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.В источнике
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Телеканал 360°

Белорусская оппозиция потребовала новые выборы президента без участия Лукашенко

Телеканал 360°вчера в 10:08
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Lenta.ruвчера в 07:52
РИА Новости

Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко

РИА Новостивчера в 09:12
Газета.Ru

Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

Газета.Ruвчера в 07:25
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правдавчера в 07:13
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБКвчера в 07:48
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

КП - Беларусьвчера в 08:50

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
Известиявчера в 14:07
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Франция — Хорватия 4:2

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионатвчера в 15:04

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Минск, 8 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.
REGNUMвчера в 03:34

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:12
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