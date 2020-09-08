Лукашенко не исключает организацию досрочных выборов в Белоруссии
Досрочные выборы в Белоруссии могут состояться после проведения конституционной реформы. Возможность этого не исключил действующий президент страны Александр Лукашенко. Тележурналист Бабаян передал слова Лукашенко.В источнике
Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
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«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы
Комсомольская правда07:13