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Парламентская газета
Парламентская газета

Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов в республике после конституционной реформы.В источнике
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News.ru

Команда Тихановской не примет новые выборы, организованные Лукашенко

News.ruвчера в 13:48
ТАСС

Команда Тихановской не примет реформу конституции и перевыборы от Лукашенко

ТАССвчера в 12:42
РИА Новости

Пресс-секретарь Тихановской: досрочных выборов при Лукашенко не будет

РИА Новостивчера в 07:42
Телеканал 360°

Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов

Телеканал 360°вчера в 07:22
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правдавчера в 07:13
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБКвчера в 07:48
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

КП - Беларусьвчера в 08:50

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactorвчера в 03:45
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Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Американские сенаторы посоветовали Трампу не отказываться от ДСНВ

Несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рекомендуют ему не отказываться от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в России часто называют СНВ-3.
Российская газета17:23

Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
Газета.Ru17:20
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Не стало Форреста Фенна — владельца самого популярного клада XXI века

В американском городе Санта-Фе в собственном доме в возрасте 90 лет скончался Форрест Фенн - человек, который заставил множество любителей приключений почти целое десятилетие искать клад в Скалистых горах.
Ридус17:00

Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Веснавчера в 05:08
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомостивчера в 06:09
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