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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко: не позволю отдать Белоруссию, даже когда буду мертвым

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, если кто-то из граждан хочет "отдать" республику, он этого не позволит, даже когда "будет мертвым".В источнике
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РИА Новости

Лукашенко: не позволю отдать Белоруссию, даже когда буду мертвым

РИА Новостивчера в 08:25
Эхо Москвы

Лукашенко заявил, что «не отдаст» оппонентам страну даже после своей смерти

Эхо Москвывчера в 09:32
News.ru

Лукашенко заявил, что не отдаст страну даже будучи мёртвым

News.ruвчера в 08:29
РБК

Лукашенко отказался «отдать» оппонентам страну даже после смерти

РБКвчера в 10:42
Forbes

«Даже мертвый я не позволю отдать страну»: Лукашенко на митинге исключил проведение новых выборов

Forbesвчера в 08:00
Российская газета

Лукашенко заявил о недопустимости развала страны

Российская газетавчера в 07:53
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что даже после смерти не отдаст страну

Газета.Ruвчера в 07:35

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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