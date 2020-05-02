Коронавирус
ИзвестияЛукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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с чего всё началось
«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».Известия13:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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В ЛНР заявили о поврежденных при обстрелах домах и ЛЭП
РИА Новости 08:07
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В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
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В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
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В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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