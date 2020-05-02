Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1
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