с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

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