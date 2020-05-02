с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус. "В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит", - объяснила она в эфире белорусского ТВ.

В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

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