Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус. "В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит", - объяснила она в эфире белорусского ТВ.
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с чего всё началось
«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1
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