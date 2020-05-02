Коронавирус
Московский КомсомолецВ Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус. "В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит", - объяснила она в эфире белорусского ТВ.
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с чего всё началось
«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».Известия13:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Политика
В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус
Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
Здоровье
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Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
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Ким Чен Ын вновь появился на публике
После нескольких недель напряженных спекуляций о состоянии здоровья Ким Чен Уна государственное информационное агентство KCNA заявило, что в субботу лидер Северной Кореи принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений к северу от Пхеньяна, что является первым сообщением о его появлении с 11 апреля.
Обзор газет 11:04
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Спорт
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
Телеканал 360° 17:48
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
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Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Defense One: США отслеживают активность предприятий российского ВПК
В геопространственной аналитической компании Orbital Insights рассказали, что специалисты отслеживают активность на предприятиях российской оборонной промышленности.
Мой Брянск 03:10
Экономика
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Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
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По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
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На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
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