Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ruвчера в 12:32
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газетавчера в 12:38
BFM.ru

Георгий Бовт: обращение Лукашенко явно неадекватно сложившейся ситуации

BFM.ruвчера в 07:21
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

КП - Беларусьвчера в 13:03

Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Газета.Ru18:39

Литва и Эстония договорились отказаться от электроэнергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС.
Коммерсантъ18:10
3

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
4,1K

Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиставчера в 10:26

NASA протестирует систему утилизации отходов человека

Политика минимизации отходов особенно актуальна для всех миссий за пределами МКС, поскольку длительные полеты автоматически означают необходимость обеспечения продовольственной безопасности и утилизации отходов (и это в условиях, когда свободное пространство внутри корабля на вес золота).
Fertilizer Daily13 августа в 05:31

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ru13 августа в 00:07
1,9K