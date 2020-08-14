Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой.В источнике
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