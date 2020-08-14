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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы

РБКвчера в 13:30
Lenta.ru

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Lenta.ruвчера в 12:06
Российская газета

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Российская газетавчера в 12:38
Вести.Ru

Лукашенко хочет «навести порядок»

Вести.Ruвчера в 12:32
Коммерсантъ

Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»

Коммерсантъвчера в 12:30
Комсомольская правда

«Вышли защитить граждан, а их в спину»: Лукашенко прокомментировал действия силовиков

Комсомольская правдавчера в 12:09
Газета.Ru

Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Газета.Ruвчера в 12:43
КП - Беларусь

Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

КП - Беларусьвчера в 13:03

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ru13 августа в 03:41
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Тедеско пропускает матч с «Ахматом» из-за недомогания

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новостивчера в 13:00

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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