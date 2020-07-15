В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян носить маски постоянно Руженцова посоветовала гражданам не дожидаться соответствующих распоряжений властей, а самим пользоваться масками в сезон простуды. 221

Футбол Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода С момента своего перехода из «Тоттенхэма» за 20 млн евро Эриксен успел провести 16 матчей за «Интер», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Технологии Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты советуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации, вовсе не пользоваться мобильным банком со смартфона или заходить в личный кабинет банка только с компьютера, на котором установлен антивирус. 16

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 537

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 154

Общество Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе. 43

Единоборства Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. 3

Политика Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. 683

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.

Футбол Крылья Советов — Краснодар 0:0 "Краснодар" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 29-го тура чемпионата России.

Армия и оружие Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. 5

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения. 3

Экономика Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg. 2

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 394

Общество Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу. 10

Спорт Новый детальный трейлер Dirt 5 и бесплатное обновление с PS4 на PS5 В заметке разработчики подтвердили, что покупатели Dirt 5 для PlayStation 4 (и в цифровом формате, и на физических носителях) получат бесплатную версию для PS5, когда решат перейти на новую консоль.