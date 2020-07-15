Общество
Газета.RuЛукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
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Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян носить маски постоянно
Руженцова посоветовала гражданам не дожидаться соответствующих распоряжений властей, а самим пользоваться масками в сезон простуды.
Evo-rus.com 09:28
Футбол
Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода
С момента своего перехода из «Тоттенхэма» за 20 млн евро Эриксен успел провести 16 матчей за «Интер», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Sport24.ru 10:55
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты советуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации, вовсе не пользоваться мобильным банком со смартфона или заходить в личный кабинет банка только с компьютера, на котором установлен антивирус.
iReactor 01:31
Политика
Самарец Михаил Дегтярев может стать главой Хабаровского края
Временно кресло губернатора Хабаровского края может занять депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
ГТРК Самара вчера в 07:32
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news вчера в 08:54
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Общество
В Москве начался митинг против поправок к Конституции
Эхо Москвы 12:03
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Футбол
Крылья Советов — Краснодар 0:0
"Краснодар" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:01
Армия и оружие
Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор
Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Ведомости 12 июля в 10:56
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец вчера в 08:58
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Кино
Велма из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
News.ru вчера в 09:54
Общество
Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами
Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу.
47 новостей 11:37
Спорт
Новый детальный трейлер Dirt 5 и бесплатное обновление с PS4 на PS5
В заметке разработчики подтвердили, что покупатели Dirt 5 для PlayStation 4 (и в цифровом формате, и на физических носителях) получат бесплатную версию для PS5, когда решат перейти на новую консоль.
3DNews 11:39
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42