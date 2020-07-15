Общество

Газета.RuГазета.RuЛукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
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