Общество

Газета.RuГазета.RuЛукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин

РБК09:29

В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко

РИА Новости07:19

Кандидаты в президенты Белоруссии опубликовали декларации о доходах

ТАСС05:38

Лукашенко не указал в декларации никакого имущества

Lenta.ru06:58

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru06:30

В декларации о доходах Лукашенко указана только зарплата

РЕН ТВ05:50

У Лукашенко не оказалось в собственности автомобилей и недвижимости

Взгляд.ру07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:09, Ашберн

Декларации о доходах кандидатов в президенты в 2020 году: у Лукашенко в среднем 9755 рублей в месяц, у его жены – 463 рубля

КП - Беларусь06:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

В Белоруссии задержаны более 250 человек за участие в акциях протеста

Газета.Ru 05:06
13
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
384
Кино

Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Зрители увидели два сезона сериала, теперь канал Showtime сообщил о его закрытии, поблагодарив всех за «блестящую и неутомимую работу».
Evo-rus.com 06:31
7
Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
28
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
173
Шоу-бизнес

44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Авто

Toyota Corolla получила спортивную версию Apex Edition

Corolla Apex Edition является немного более спортивной версией компактного седана марки и ограничивается только 6000 экземплярами.
32CARS.ru 08:51
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
598
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
480
Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
2
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
4
Экономика

Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор

Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
7
Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
111
Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
9
Технологии

США опубликовали отчет об испытаниях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Коммерсантъ 02:40
727
Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
2,4K
Космос

В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита

В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.
Популярная механика вчера в 07:27
Происшествия

Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия

Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.
Pravda.Ru 07:35
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1K
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
118
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
429
Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Газета.Ru 02:49
216
Армия и оружие

Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри

В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
20
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
10
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
207
Футбол

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
55
Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
269
Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
18
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
177
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное