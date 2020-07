Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.