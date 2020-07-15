Общество
Газета.RuЛукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
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Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона
Зрители увидели два сезона сериала, теперь канал Showtime сообщил о его закрытии, поблагодарив всех за «блестящую и неутомимую работу».
Evo-rus.com 06:31
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Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Авто
Toyota Corolla получила спортивную версию Apex Edition
Corolla Apex Edition является немного более спортивной версией компактного седана марки и ограничивается только 6000 экземплярами.
32CARS.ru 08:51
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение
Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Экономика
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
Технологии
США опубликовали отчет об испытаниях вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Коммерсантъ 02:40
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Космос
В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита
В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.
Популярная механика вчера в 07:27
Происшествия
Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия
Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.
Pravda.Ru 07:35
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59