В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

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