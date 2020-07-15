В преддверии президентских выборов в Белоруссии Центральная избирательная комиссия представила декларации о доходах пяти кандидатов на пост главы государства.

Лукашенко не указал свое имущество в декларации о доходах

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