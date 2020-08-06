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РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
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Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Весна10:06
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