Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
Смотрите также
Полиция Кипра допросила Гречушкина после взрыва в Бейруте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
Вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка во Франции
В Японии проходит траур по событиям Хиросимы и Нагасаки
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко назвал Меркель «волчицей»
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
В России запатентовали препарат от коронавируса
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
В Китае умер заразившийся чумой мужчина
Honda запатентовала в России бюджетный седан City
В Петербурге свыше 4 тыс. медиков получили выплаты как пострадавшие от пандемии
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек
В России запатентовали препарат от коронавируса
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Назван на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор
В Минске отменён предвыборный митинг Тихановской
В Китае умер заразившийся чумой мужчина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Подробнее о событии