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Москва 24
Москва 24

Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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Лукашенко исключил выдачу россиян Киеву без доказательств их вины

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Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

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Газета.Ruвчера в 09:51
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