Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
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