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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что не выдаст задержанных в стране россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъ13:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

Стало известно, при каких условиях Белоруссия выдаст задержанных россиян Украине

Газета.Ru13:32
Московский Комсомолец

Лукашенко рассказал, в каком случае выдаст Украине задержанных россиян

Московский Комсомолец13:21
Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Lenta.ru13:17
ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАСС13:19
Фонтанка.Ру

Лукашенко пообещал не выдавать задержанных россиян Украине, пока их вина не будет доказана

Фонтанка.Ру13:16
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъ13:16
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

РИА Новости13:08

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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