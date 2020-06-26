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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет. Об этом, как пишет БЕЛТА, он сказал в ходе поездки в Солнечногорск.В источнике
Подробнее о событии

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБК10:43

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13

Лукашенко заявил о планах переписать Конституцию за два года

Говорит Москва08:40

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъ08:25

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новости08:23

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАСС08:14

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русском09:08
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
BFM.ru09:41
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Уголовное дело против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы, возбуждать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъвчера в 04:53
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В Туле задержали брачного афериста из Африки

Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости08:59
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru10:14
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Минск запросил у Швейцарии информацию о «тайном счете» сына Лукашенко

Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
РИА Новости08:47
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ruвчера в 04:29
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Глава Минкультуры прокомментировала дело «Седьмой студии»

Руководитель Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство совместно с российским культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».
Журналистская правда07:41
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