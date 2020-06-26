Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет. Об этом, как пишет БЕЛТА, он сказал в ходе поездки в Солнечногорск.