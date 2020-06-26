Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

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Говорит Москва08:40

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

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ТАСС09:26

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13
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Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.
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Происшествия

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с женой

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Арабские СМИ высоко оценили действия Хафтара против турецкой агрессии

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