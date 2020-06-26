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КоммерсантъКоммерсантъ

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.В источнике
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБКвчера в 10:43

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАССвчера в 09:26

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ruвчера в 08:13

Лукашенко заявил о планах переписать Конституцию за два года

Говорит Москвавчера в 08:40

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъвчера в 08:25

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новостивчера в 08:23

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русскомвчера в 09:08
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В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском25 июня в 00:54
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru25 июня в 09:55
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Мосгоризбирком: аспиранта МГУ никто голосовать не принуждал

Фейк о принуждении голосовать по поправкам к Конституции обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, 26 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 09:29
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Шнуров назвал «высшие точки в творчестве» Ефремова и Серебренникова

Авария с артистом Михаилом Ефремовым и суд по делу «Седьмой студии» над режиссером Кириллом Серебренниковым являются высшими точками в их творчестве, считает лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
ИА Красная Веснавчера в 16:10
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфаксвчера в 16:36
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Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru17:34
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известиявчера в 13:24
2,1K
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