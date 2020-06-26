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КоммерсантъКоммерсантъ

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.В источнике
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБК10:43

«Скопировал Путина»: какую новую Конституцию хочет Лукашенко

Московский Комсомолец11:19

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русском09:08

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАСС09:26

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъ08:25

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новости08:23

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
РИА Новости23:08
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Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета13:56
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Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru02:35
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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости12:50
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.
Lenta.ru10:13
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В Екатеринбурге прошло прощание с известным уральским хирургом, умершим от коронавируса. Вдова медика обвинила в его смерти COVID-диссидентов

Заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрий Мансуров, болевший коронавирусом, мог умереть из-за отрицания людьми существования COVID-19.
Ведомости Урал08:31
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