Политика
КоммерсантъЛукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.
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Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Общество
Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях
Россиянин Сергей Медведев, обвиненный в США в киберпреступлениях и причинении ущерба на $568 млн, признал вину, сообщил 26 июня американский минюст.
Известия 17:27
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился второй подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Здоровье
Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн
В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд.
Комсомольская правда 01:00
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум».
SMINEWS в Иванове 24 июня в 22:07
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Авто
Новый Kia Carnival стал кросс-вэном
В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами.
Autorating.ru вчера в 06:42
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Хоккей
Защитник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо»
24-летний воспитанник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идет о защитнике Марке Марине.
Казанские ведомости 14:13
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Футбол
Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию
Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 05:43