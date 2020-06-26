Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

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