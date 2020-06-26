Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. По его словам, текст нового Основного закона будет подготовлен за два года.
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

РБК10:43

Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Коммерсантъ08:25

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

RT на русском09:08

Лукашенко заявил о планах переписать Конституцию за два года

Говорит Москва08:40

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии

ТАСС09:26

Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года

РИА Новости08:23

Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии требует решительных изменений

Газета.Ru08:13
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Экономика

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
2
Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
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Общество

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
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Космос

Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр

Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 05:43
Футбол

«Монако» объявил об уходе шести футболистов

"Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Авто

Автомобили с ДВС в РФ предлагают запретить

Согласно промежуточному сценарию, который назвали инновационным, властям предлагают формировать правовую базу для сервисов каршеринга, а также внедрять беспилотники, строить станции, улучшать общественной транспорт и менять градостроительную политику.
Tvoe-avto.com 09:30
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Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России

Петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

В Ростовской области откроют базы отдыха, парки, кафе и зоопарки

Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:09 — REGNUM В Ростовской области с 29 июня возобновится работа баз отдыха, парков, кафе и зоопарков.
REGNUM 12:09
4
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Футбол

«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате

REGNUM вчера в 17:19
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
3,1K
Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.
RT на русском 12:04
1
Кино

Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
5
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
1,1K
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
12
Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
1,1K
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
97
Общество

США планируют покупку Nokia и Ericsson для конкуренции с Huawei

Как сообщает The Wall Street Journal, США планируют покупку Nokia и Ericsson для конкуренции с Huawei.
ВладТайм 05:31
19
Энергетика

Россия намерена увеличить поставки газа в Китай

"Газпром" ведет переговоры об увеличение поставок по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 6 млрд кубометров - до 44 млрд кубометров в год.
Российская газета 08:56
25
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент

25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов.
Metaratings 10:38
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Спорт

Каспаров ответил на название шахмат расистским видом спорта

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.
News.ru 06:57
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
329
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
109
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят 30 июня

Два грузовых поезда 30 июня откроют железнодорожное движение по Крымскому мосту в двухстороннем порядке.
Экономика сегодня 09:25
4
Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ru вчера в 22:50
290
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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