Лукашенко: новое правительство Белоруссии в основном сформировано
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее правительство страны готово работать и дальше и, таким образом, кабмин в основном сформирован. Глава государства напомнил, что после выборов кабинет министров, согласно законодательству, слагает полномочия.В источнике
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
БЕЛТА его слова.
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