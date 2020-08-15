Лукашенко: новое правительство Белоруссии в основном сформировано

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее правительство страны готово работать и дальше и, таким образом, кабмин в основном сформирован. Глава государства напомнил, что после выборов кабинет министров, согласно законодательству, слагает полномочия.