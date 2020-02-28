Экономика
Независимая газетаЛукашенко обещает рост зарплат и снижение цен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил вернуть административное регулирование цен, если не прекратится их рост. Также он обещал повысить зарплаты и пенсии. Эксперты считают заявления Александра Лукашенко экономически не обоснованными и называют их предвыборным популизмом.
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Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Общество
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Армия и оружие
Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия
В декабре 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.
Здоровье
В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом
В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
Теннис
Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян
Впервые в истории сразу три россиянина вошли в топ-15 сильнейших игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Политика
На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы
«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Общество
Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов
Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Происшествия
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Киберспорт
Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.