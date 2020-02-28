Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил вернуть административное регулирование цен, если не прекратится их рост. Также он обещал повысить зарплаты и пенсии. Эксперты считают заявления Александра Лукашенко экономически не обоснованными и называют их предвыборным популизмом.

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