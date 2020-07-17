с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

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