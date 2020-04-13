Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
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