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Происшествия На въездах в Москву поставили ОМОН Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. 3

Экономика Почти 70% россиян ощутили на себе последствия экономического кризиса Последствия экономического кризиса на фоне коронавируса ощутили на себе 68% россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Антикризисного социологического центра.

Религия Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля. 39

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Происшествия В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство. 74

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Общество Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета". 144

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Происшествия В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе "Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении. 1

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