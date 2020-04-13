Коронавирус
ИзвестияЛукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает агентство БелТА.
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
Общество
Голикова назвала цифры по заражению коронавирусом «не очень приятными»
С другой стороны, Голикова отметила, что прирост не является резким, потому в целом «цифры пугать не должны».
Профиль 07:51
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Общество
Власти Китая запретили своим ученым публиковать исследования о происхождении коронавируса без их разрешения
Правительство Китая ввело запрет для своих ученых на публикацию исследований о происхождении коронавируса.
Агентство Телеграф 08:55
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Армия и оружие
В армию поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв»
Таманская мотострелковая дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками, заявил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия
В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом
Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 10:11
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Экономика
Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?
Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
REGNUM вчера в 21:54
Общество
Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции
Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09:28
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
В Москве со вторника запустят тестирование на антитела
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что со вторника 14 апреля в Москве будет запущено популяционное тестирование на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:33
Технологии
P.T. в однобитном стиле: интерактивный тизер Silent Hills воссоздали в HyperCard для Macintosh
3DNews 10:36
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Футбол
Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля
Матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
News.ru 07:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело 07:25
Общество
Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу
Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24