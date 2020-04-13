Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии

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