Политика
ТАССЛукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту). Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Salt Mag 31 июля в 09:51
Авто
Самый большой кроссовер Volkswagen появился на фото
Благодаря снимкам, становится понятно, что внешность самого большого кроссовера Volkswagen будет выполнена в стилистике прототипа Volkswagen SMV, представленного в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 07:46
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Общество
В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах
В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре.
РБК 08:05
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Экономика
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
Происшествия
В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских
По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
ТАСС 10:29
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причины ухода из группы
Территория новостей 09:28
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
После тяжелого развода Пелагея сменила имидж и выглядит сногсшибательно.
Shraibikus News 06:43
Авто
Автодизайнер презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Армия и оружие
Генерал НАТО призывает готовиться к вторжению России в Прибалтику
Североатлантическому альянсу необходимо серьезно вложиться в инфраструктуру, чтобы улучшить свою способность отреагировать на возможное вторжение России в Прибалтку, считает генерал НАТО Йорг Фоллмер.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области
Водитель грузового автомобиля Renault Premium с прицепом совершил наезд на легковой автомобиль Renault Logan, стоявший на трассе с выставленным знаком аварийной остановки после ранее произошедшей аварии с легковым автомобилем марки San Eng.
ТАСС 08:07
Футбол
Руни сравнил Де Брейне с Джеррардом и Гиггзом
Думаю, он входит в ТОП-3 лучших игроков современности. Его стиль игры напоминает мне Стивена Джеррарда.
ГЛАС.RU 05:44
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Здоровье
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
Происшествия
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
Lenta.ru 10:53
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
За сутки нововыявленных пациентов в АМР не было зафиксировано На 2 августа в регионе подтверждены 12 023 случая ковид, из которых 110 – нововыявленные.
Стальная искра 06:57
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01