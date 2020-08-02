Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту). Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

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