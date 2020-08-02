Политика

ТАССТАССЛукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту). Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

Стала известна дата обращения Лукашенко к народу

Газета.Ru10:02

Лукашенко обратится с посланием к народу 4 августа

Известия10:20

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

ТАСС10:04

Анонсировано обращение Лукашенко

Вести.Ru11:00

В Минске назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу

RT на русском09:50

Лукашенко 4 августа обратится к белорусам с посланием

Коммерсантъ09:41

В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

РБК09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн

Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано

КП - Беларусь10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Salt Mag 31 июля в 09:51
32
Авто

Самый большой кроссовер Volkswagen появился на фото

Благодаря снимкам, становится понятно, что внешность самого большого кроссовера Volkswagen будет выполнена в стилистике прототипа Volkswagen SMV, представленного в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 07:46
1
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
116
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
3,6K
Политика

Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
1,3K
Общество

В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах

В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре.
РБК 08:05
1
Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Футбол

Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»

Аргументы и Факты 07:20
1
Экономика

Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики

Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
3
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
57
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
2
Религия

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
1,3K
Происшествия

В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
ТАСС 10:29
3
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
422
Футбол

Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»

Матч ТВ 10:07
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
25
Музыка

Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причины ухода из группы

Территория новостей 09:28
4
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

После тяжелого развода Пелагея сменила имидж и выглядит сногсшибательно.
Shraibikus News 06:43
11
Авто

Автодизайнер презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров

Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
240
Армия и оружие

Генерал НАТО призывает готовиться к вторжению России в Прибалтику

Североатлантическому альянсу необходимо серьезно вложиться в инфраструктуру, чтобы улучшить свою способность отреагировать на возможное вторжение России в Прибалтку, считает генерал НАТО Йорг Фоллмер.
Газета.Ru 10:50
2
Происшествия

Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области

Водитель грузового автомобиля Renault Premium с прицепом совершил наезд на легковой автомобиль Renault Logan, стоявший на трассе с выставленным знаком аварийной остановки после ранее произошедшей аварии с легковым автомобилем марки San Eng.
ТАСС 08:07
4
Футбол

Руни сравнил Де Брейне с Джеррардом и Гиггзом

Думаю, он входит в ТОП-3 лучших игроков современности. Его стиль игры напоминает мне Стивена Джеррарда.
ГЛАС.RU 05:44
Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
314
Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
740
Здоровье

Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
1
Происшествия

В Москве десантники подрались с росгвардейцами

Lenta.ru 10:53
36
Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
571
Здоровье

В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000

За сутки нововыявленных пациентов в АМР не было зафиксировано На 2 августа в регионе подтверждены 12 023 случая ковид, из которых 110 – нововыявленные.
Стальная искра 06:57
Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»

В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное