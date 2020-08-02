Политика
Российская газетаЛукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Энергетика
Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне
Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ.
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Goroday.ru 31 июля в 17:17
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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
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Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
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«Будто на какой-то „Золотой шайбе“ играешь». Задоров раскритиковал качество льда в Эдмонтоне
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Врач Александр Мясников дал несколько советов о том, как избежать тяжелого течения COVID-19.
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На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
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Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Недавно эксперты представили, как же будет выглядеть идеальный автомобиль для пенсионеров.
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Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
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В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
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Крылья Советов — Балтика 0:0 (2-й тайм)
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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