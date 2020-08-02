Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Политика Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны» Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения. 156

Общество Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 44

Культура Граффити-фестиваль «Культурный код» открылся в Челябинске Международный фестиваль уличного искусства Культурный код в Челябинске принял художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калуги и Нижнего Новгорода. 9

Политика Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft. 29

Политика Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте. 74

Кино Создатель «Ганнибала» надеется на фильм-продолжение с Мадсом Миккельсоном В интервью Collider Фуллер рассказал о ситуации с созданием продолжения сериала: Во-первых, существует проблема прав.

Общество У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов "Аэропорты регионов", на которых очень рассчитывало сахалинское правительство в части передачи им строящегося аэровокзала, все более далеки от легкого получения актива.

Кино Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара» Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар». 28