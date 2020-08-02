Политика
Российская газетаЛукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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