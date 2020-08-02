Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".