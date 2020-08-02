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Российская газета
Российская газета

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".В источнике
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Газета.Ru

Названа дата обращения Лукашенко к народу и парламенту

Газета.Ru14:39
Аргументы недели

Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента с посланием к народу

Аргументы недели15:08
РБК

В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

РБК10:50
ТАСС

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

ТАСС10:04
Коммерсантъ

Главред «Белорусского партизана» Светлана Калинкина о предстоящих выборах

Коммерсантъ10:54
Известия

Лукашенко обратится с посланием к народу 4 августа

Известия10:20
RT на русском

В Минске назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу

RT на русском09:50
КП - Беларусь

Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано

КП - Беларусь10:23

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ru14:29
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газета15:15

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа

Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru11:14
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