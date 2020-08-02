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Ведомости
Ведомости

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к национальному собранию и народу республики 4 августа, рассказала агентству «БелТА» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.В источнике
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Коммерсантъ

Главред «Белорусского партизана» Светлана Калинкина о предстоящих выборах

Коммерсантъвчера в 10:54
Аргументы недели

Доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич подтвердил дату обращения президента с посланием к народу

Аргументы неделивчера в 15:08
Известия

Лукашенко обратится с посланием к народу 4 августа

Известиявчера в 10:20
ТАСС

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

ТАССвчера в 10:04
Газета.Ru

Названа дата обращения Лукашенко к народу и парламенту

Газета.Ruвчера в 14:39
РБК

В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

РБКвчера в 10:50
RT на русском

В Минске назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу

RT на русскомвчера в 09:50
КП - Беларусь

Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано

КП - Беларусьвчера в 10:23

Орловские врачи стали подписывать коллективные письма в свою защиту

Авторы письма подчеркнули, что изложенные Еленой Шураевой факты будут проверять правоохранительные органы и попросили общественницу дать им спокойно работать и спасать человеческие жизни.
Орловские врачи стали подписывать коллективные письма в свою защиту
ОрёлТаймсвчера в 05:24
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У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец

Пересечь государственную границу Белоруссии гражданам РФ не удавалось до того момента, пока «кто-то не позвонил», заявил в эфире телеканала СТВ перевозчик Геннадий Кумпан, который доставил группу ныне задержанных российских граждан в Минск, 2 августа сообщает БелТА.
ИА Красная Веснавчера в 14:51

Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфаксвчера в 10:03

Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 13:21
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru31 июля в 04:23
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Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомостивчера в 08:42
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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