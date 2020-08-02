Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к национальному собранию и народу республики 4 августа, рассказала агентству «БелТА» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.В источнике
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