Политика
Российская газетаЛукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к Национальному собранию и народу республики 4 августа, сообщила агентству БелТА пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.Коммерсантъ09:41
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