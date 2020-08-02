Политика
SM NewsЛукашенко созывает парламент Белоруссии на внеочередное заседание
Сразу две палаты белорусского парламента начнут внеочередные сессии в понедельник, 3 августа, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, президент Белоруссии 4 августа обратится к народу и Национальному собранию.
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Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
КП - Беларусьвчера в 10:23
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
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Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
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Общество
Правительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ
«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», – заявил на собрании Мишустин, отметив, что Кабмин уже подготовил соответствующее постановление.
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В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube
YouTube пострадал от сокращения рекламных бюджетов сильнее, чем Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче за счет низкого порога вхождения по бюджету и более высокой скорости запуска кампаний, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
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Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
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Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости вчера в 21:29
Экономика
В России планируют отменить НДС, НДФЛ и собирать налог с продаж
«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом — введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», — говорится в проекте плана МЭР.
Набат вчера в 22:00
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском вчера в 12:24
Армия и оружие
«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500
Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Происшествия
За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 01:11
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
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Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
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Кино
«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов
Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 01 августа в 11:35
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Исследователи уточняют, что натуральные волокна можно использовать в создании дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов автомобилей.
Замана вчера в 06:18
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Армия и оружие
Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии
Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.
Rusvesna.su вчера в 22:30
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Дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж в 18 лет
18-летняя дочь покойного российского политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за одноклассника.
Российский Диалог вчера в 13:06
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Два человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе
RT на русском 00:34
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29