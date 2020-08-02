Сразу две палаты белорусского парламента начнут внеочередные сессии в понедельник, 3 августа, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, президент Белоруссии 4 августа обратится к народу и Национальному собранию.

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