Политика

SM NewsSM NewsЛукашенко созывает парламент Белоруссии на внеочередное заседание

Сразу две палаты белорусского парламента начнут внеочередные сессии в понедельник, 3 августа, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, президент Белоруссии 4 августа обратится к народу и Национальному собранию.
Читать в источнике
Комментировать475

Подробнее о событии

Названа дата обращения Лукашенко к народу и парламенту

Газета.Ruвчера в 14:39

В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

РБКвчера в 10:50

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

РИА Новостивчера в 10:17

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

ТАССвчера в 10:04

Лукашенко обратится с посланием к народу 4 августа

Известиявчера в 10:20

В Минске назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу

RT на русскомвчера в 09:50

Лукашенко 4 августа обратится к белорусам с посланием

Коммерсантъвчера в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:52, Ашберн

Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано

КП - Беларусьвчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Общество

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
193
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
6,4K
Армия и оружие

Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
30
Общество

Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
6
Общество

Правительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», – заявил на собрании Мишустин, отметив, что Кабмин уже подготовил соответствующее постановление.
Evo-rus.com 31 июля в 08:29
5
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
279
Политика

В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе

Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
570
Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
300
Экономика

Рекламодатели урезали бюджеты на YouTube

YouTube пострадал от сокращения рекламных бюджетов сильнее, чем Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче за счет низкого порога вхождения по бюджету и более высокой скорости запуска кампаний, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
149
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
722
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
23
Кино

Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32
30
Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
24
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости вчера в 21:29
433
Политика

Тимошенко рассказала о «трагической ошибке» украинских граждан

Известия 00:45
30
Экономика

В России планируют отменить НДС, НДФЛ и собирать налог с продаж

«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом — введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», — говорится в проекте плана МЭР.
Набат вчера в 22:00
243
Общество

В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах

RT на русском вчера в 12:24
42
Армия и оружие

«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500

Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Происшествия

За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек

За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 01:11
21
Происшествия

Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили

Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
292
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
Территория новостей 00:15
19
Кино

«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов

Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 01 августа в 11:35
26
Наука

Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Исследователи уточняют, что натуральные волокна можно использовать в создании дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов автомобилей.
Замана вчера в 06:18
70
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
1
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Армия и оружие

Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии

Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж в 18 лет

18-летняя дочь покойного российского политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за одноклассника.
Российский Диалог вчера в 13:06
13
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

RT на русском 00:34
1
Общество

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное