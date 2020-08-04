Политика
ПолитРоссияПрезидент Белоруссии обратился с посланием к гражданам и Нацсобранию
Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к гражданам страны и Национальному собранию. Его выступление проходит во Дворце республики. 9 августа в стране состоятся президентские выборы.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Цензуры.Нет 07:58
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
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Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Общество
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ИА Красная Весна 00:54
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Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
CT news вчера в 06:51
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Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек
Игромания.ру 08:37
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины
Российская газета 10:14
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Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» сыграют за выход в АПЛ
Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
Sports.ru 04:22
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Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
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Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
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В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
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Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
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Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
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Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
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Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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