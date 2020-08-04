Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к гражданам страны и Национальному собранию. Его выступление проходит во Дворце республики. 9 августа в стране состоятся президентские выборы.

Президент Белоруссии обратился с посланием к гражданам и Нацсобранию

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