Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
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Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией: «На хрена он нужен»

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Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»

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В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
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В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
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Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей

Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
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Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
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Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
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Ротару вернется в Россию на заработки

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Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
РБК 15:29
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

REGNUM 21:26
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В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего

Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году.
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Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
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Автоспорт

Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Армия и оружие

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У

В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
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Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
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Москва возглавила рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров

В Москве и Санкт-Петербурге сформированы наиболее благоприятные условия труда для лиц пенсионного возраста.
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Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»

Напомним, 34-летний португалец эмоционально отреагировал на свою замену в матче с «Миланом», португалец сразу покинул стадион.
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Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
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В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

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Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»

Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Политика

Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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