Политика
Газета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
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Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Вести.Ru 17:35
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
Российская газета 10:31
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM 18:43
Общество
CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Газета.Ru 16:33
Хоккей
Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Челябинск Сегодня 07:45
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Lenta.ru 15:00
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Общество
«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
РБК 15:29
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Технологии
В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего
Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году.
Известия 20:57
Футбол
Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Motorsport.com Россия 15:11
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Армия и оружие
Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Комсомольская правда вчера в 04:23
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru 05:46
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM 23:15
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Коммерсантъ 21:36
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров
В Москве и Санкт-Петербурге сформированы наиболее благоприятные условия труда для лиц пенсионного возраста.
Вечерняя Москва 16:39
Футбол
Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»
Напомним, 34-летний португалец эмоционально отреагировал на свою замену в матче с «Миланом», португалец сразу покинул стадион.
Sportbox.RU 16:05
Происшествия
Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
Российская газета 22:41
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Пятый канал вчера в 16:01
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
РИА Новости 06:14
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
РИА Новости 20:45