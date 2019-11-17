Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
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Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»

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Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»

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Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
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Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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