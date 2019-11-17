Политика
Газета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Авто
УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
Политика
Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России
Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Слова Собчак о Крыме вновь проверят на экстремизм
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в десятку
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в итоговой гонке Гран-при Бразилии — двадцатом этапе серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева скрывает суровую правду от сына Жанны Фриске
На днях разгорелся новый скандал вокруг двух известных телеведущих Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой.
Политика
Лукашенко предложил России бесплатно давать оружие Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла бы передать бесплатно или в аренду оружие белорусским военным, которые в том числе обеспечивают защиту и РФ.
Шоу-бизнес
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Политика
Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году
Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что саммит лидеров стран нормандского формата запланирован на 9 декабря.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Армия и оружие
Россия поможет Турции создать истребитель пятого поколения
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Названа версия гибели украинских мигрантов в Польше
По версии следствия, двое украинских рабочих задохнулись в хранилище из-за специфических условий хранения фруктов.