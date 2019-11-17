Политика
Газета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
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Политика
США осудили власти Ирана за попытку отключить в стране интернет
США осудили попытки властей Ирана отключить в стране интернет.
Комсомольская правда вчера в 22:46
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
RT на русском 16:39
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК вчера в 14:03
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Наука
Летучие мыши не зависят от своих микробов
МИР 24 15 ноября в 19:39
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть очень опасными для своих пользователей
Как оказалось, специалисты обнаружили около 140 опасных приложений, предварительно установленных в бюджетные гаджеты 28 производителями.
Tomsk.Ru 09:11
Общество
Впервые названы заблокированные в США активы Дерипаски
Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний.
Взгляд.ру 15 ноября в 16:58
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
RT на русском 15:54
Общество
Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Lenta.ru 09:32
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Известия вчера в 09:24
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Avia.pro вчера в 19:07
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM 02:44
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Здоровье
Трансляция технологий: опухоль простаты удалили в онлайн-режиме
В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.
Известия 16:01
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru 15 ноября в 18:05
Экономика
Около 90 российских застройщиков обанкротились с августа
С августа в стране обанкротились 90 застройщиков, а всего проблемными считаются более 3200 домов.
КтоСтроит.ру 14 ноября в 08:16
Здоровье
Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы
Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru 16:23
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Народные новости 12:20
Наука
Найден новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, успешно испытала новую терапию, позволяющую эффективно бороться с алкогольным поражением печени, которое часто приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти (75 процентов больных умирают в течение трех месяцев).
Российская газета 09:13
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
NewInform 03:50
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Сиб.фм 02:31